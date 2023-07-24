На чемпионат мира впервые заявили футболистку в хиджабе

Марокканка Бензина стала первой футболисткой в хиджабе, заявленной на матч чемпионата мира

На матч женского чемпионата мира впервые заявили футболистку в хиджабе. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Защитник женской сборной Марокко Нухайла Бензина попала в заявку на встречу с командой Германии в рамках первого тура группового этапа. Спортсменка вышла вместе со сборной на разминку, однако в матче на поле не появилась.

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу Германии. В группе H команда занимает первое место, набрав три очка. Марокко располагается на четвертой строчке. Турнир проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.

17 октября 2022 года иранка Эльназ Рекаби выступила на чемпионате Азии-2022 в Сеуле без хиджаба. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой. Позднее Рекаби извинилась за свой поступок, назвав решение снять хиджаб непреднамеренным.