Захарова оценила реакцию ООН на атаку беспилотников на Москву

Захарова: реакция ООН на атаку БПЛА на Москву — призыв к поставляющим Киеву оружие странам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию зампредставителя генсека ООН Фархана Хака на атаку беспилотников на Москву в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, слова Хана являются призывом «к тем, кто, заявляя о своей невовлеченности в конфликт, поставляет террористическому киевскому режиму оружие, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном». «Секретариат ООН стесняется называть их, а мы нет: США, Британия, Франция, Германия и вся натовская ось зла», — констатировала она.

Ранее Фархан Хак призвал стороны украинского конфликта «избегать шагов, ведущих к его эскалации», и «позаботиться о том, чтобы этого не произошло».

Атака беспилотников на Москву произошла в ночь на 24 июля. Один аппарат попал в нежилую высотку в районе проспекта Лихачева, другой спустя несколько минут упал на здание в районе Комсомольского проспекта. Серьезных разрушений и пострадавших нет.