Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 24 июля 2023Мир

Захарова оценила реакцию ООН на атаку беспилотников на Москву

Захарова: реакция ООН на атаку БПЛА на Москву — призыв к поставляющим Киеву оружие странам
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию зампредставителя генсека ООН Фархана Хака на атаку беспилотников на Москву в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, слова Хана являются призывом «к тем, кто, заявляя о своей невовлеченности в конфликт, поставляет террористическому киевскому режиму оружие, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном». «Секретариат ООН стесняется называть их, а мы нет: США, Британия, Франция, Германия и вся натовская ось зла», — констатировала она.

Ранее Фархан Хак призвал стороны украинского конфликта «избегать шагов, ведущих к его эскалации», и «позаботиться о том, чтобы этого не произошло».

Атака беспилотников на Москву произошла в ночь на 24 июля. Один аппарат попал в нежилую высотку в районе проспекта Лихачева, другой спустя несколько минут упал на здание в районе Комсомольского проспекта. Серьезных разрушений и пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров показал кадры боя на фланге в зоне спецоперации

    Движение по Крымскому мосту вновь временно приостановили

    Против вокалиста Rammstein выдвинули новые обвинения в насилии

    Школьники из Москвы пропали на Кольском полуострове

    Электричка загорелась в Подмосковье

    Россиянин хотел купить дачу и был обманут мошенниками

    Сексолог рассказал о пользе регулярной мастурбации для здоровья

    США заявили о передаче Украине всего необходимого для контрнаступления

    В Польше изменили отношение к Украине после критики Зеленского в адрес союзников

    Захарова оценила реакцию ООН на атаку беспилотников на Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости