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08:00, 25 июля 2023Спорт

Шлеменко объяснил критику в адрес Исинбаевой

Боец MMA Шлеменко заявил, что не живущую в России Елену Исинбаеву нельзя превозносить

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» объяснил критику в адрес двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

«Если человек даже не живет в России, если человек не делает ничего для России, а еще хуже, когда человек высказывается против действий своей страны в сложный период, зачем нам-то тогда превозносить его?» — задался вопросом спортсмен. Он поддержал предложение переименовать стадион в Дагестане, названный в честь Исинбаевой.

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вступился за Исинбаеву, заявив, что спортивная общественность жестко реагирует на заявление прыгуньи, не зная, о чем идет речь. Он добавил, что нельзя забывать о заслугах олимпийской чемпионки.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

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    Анастасия Борисова
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