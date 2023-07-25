Шлеменко объяснил критику в адрес Исинбаевой

Боец MMA Шлеменко заявил, что не живущую в России Елену Исинбаеву нельзя превозносить

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» объяснил критику в адрес двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

«Если человек даже не живет в России, если человек не делает ничего для России, а еще хуже, когда человек высказывается против действий своей страны в сложный период, зачем нам-то тогда превозносить его?» — задался вопросом спортсмен. Он поддержал предложение переименовать стадион в Дагестане, названный в честь Исинбаевой.

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вступился за Исинбаеву, заявив, что спортивная общественность жестко реагирует на заявление прыгуньи, не зная, о чем идет речь. Он добавил, что нельзя забывать о заслугах олимпийской чемпионки.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.