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13:45, 26 июля 2023Силовые структуры

Адвокаты блогера Блиновской обжаловали продление ей домашнего ареста

Адвокаты блогера Блиновской подали жалобу на продление ей домашнего ареста до 26 октября

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Адвокаты блогера Елены Блиновской, которая проходит обвиняемой по уголовному делу о неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей, подали апелляционную жалобу на продление ей срока домашнего ареста. Об этом «Известиям» сообщили в Пресненском суде Москвы.

Ранее суд продлил срок домашнего ареста Блиновской до 26 октября. Защита не согласна с этим решением.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова заявила, что к 21 июля ее подзащитная выплатила 50 миллионов рублей и готова урегулировать финансовые претензии к ней, если они будут обоснованными.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогера поместили под домашний арест. Суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости блогера. Среди них элитные квартиры в центре Москвы, нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области. Также арестованы 50 банковских счетов Блиновской, коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов рублей в различной валюте.

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    Варвара Митина
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