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09:08, 26 июля 2023Интернет и СМИ

Шеф-редактор «Sputnik Литва» покинул Латвию

Представитель МИД России Захарова: шеф-редактор «Sputnik Литва» Касем покинул Латвию

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем, находящийся под подпиской о невыезде, уехал из Латвии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну (Латвию — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Захарова.

В конце апреля шеф-редактора «Sputnik Литва» выпустили из тюрьмы в Латвии. Журналист находился под подпиской о невыезде и полицейским надзором.

О задержании шеф-редактора «Sputnik Литва» в Латвии стало известно 5 января. Касема поместили в Рижскую центральную тюрьму. Его обвинили в шпионаже и нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России. Захарова назвала задержание журналиста «местью диктаторских режимов» за правду.

Марат Касем — гражданин Латвии. Последние несколько лет он живет в России и работает в медиагруппе «Россия сегодня», в которую входит «Sputnik Литва». 30 декабря 2022 года сотрудник агентства приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.

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    Евгения Наумова
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