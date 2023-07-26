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18:27, 26 июля 2023Интернет и СМИ

Симоньян предупредила россиян о зачистке в интернете

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что в России идет «серьезная зачистка Telegram»

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что в ближайшее время в России в отношении администраторов Telegram-каналов могут возбудить новые уголовные дела о вымогательстве. О грядущей зачистке в интернете она предупредила в своем Telegram.

«В стране идет серьезная зачистка Telegram. Думаю, дело о вымогательстве будет еще не одно. Следите, кому интересно», — написала главред RT.

В 2022-2023 годах в России были задержаны администраторы нескольких крупных Telegram-каналов. 14 июля в Москве задержали экс-полковника ФСБ Михаила Полякова. Он был администратором Telegram-канал «Кремлевская прачка». Следствие полагает, что с 2020 по 2023 год Поляков получил от IT-компании «Ланит» 40 миллионов рублей за блок на публикацию негативных материалов о ней. По этому делу были задержаны еще двое подозреваемых.

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Незадолго до этого, 5 июля, суд вынес приговор по делу о вымогательстве администратору Telegram-каналов «Адские бабки» и «Финансовый караульный» Инне Чуриловой. Ее приговорили к четырем года условно и штрафу в размере одного миллиона рублей.

В конце мая администраторов Telegram-каналов «Проект "Сканер"» и Riddle Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко признали виновными по делу о вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Их приговорили к восьми годам колонии.

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