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19:11, 26 июля 2023Мир

Захарова объяснила отказ России от выступления по зерновой сделке

Захарова заявила, что Россия выступит на заседании ООН по зерновой сделке
СюжетПротесты в России

Фото: Rodolfo Buhrer / Reuters

Россия выступит на заседании СБ ООН по зерновой сделке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, уточняя появившиеся ранее сообщения об отказе Москвы от выступления.

«Хотела бы обратить внимание на неверную подачу информации о том, что Россия якобы отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке», — написала Захарова и уточнила, что по черноморской инициативе Россия выступит обязательно. По ее словам, представитель страны отказалась лишь от выступления «по намеренно сфабрикованной западниками теме якобы разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы».

Захарова также рассказала, что по последней теме будет сделано специальное заявление на созываемом Россией заседании СБ ООН по гонениям на православие на Украине.

Ранее сообщалось, что Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совета Безопасности ООН по поводу гонений на Украинскую православную церковь. Позже первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в знак протеста Россия отказывается выступать на следующем заседании ООН.

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