Захарова призвала не оправдывать действия Украины «иезуитскими отмазками»

Захарова заявила, что оправдать действия Киева «иезуитскими отмазками» не получится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале призвала не оправдывать действия Украины «иезуитскими отмазками» и призвать к ответу Киев за «тактику террора» в отношении российских журналистов.

Дипломат раскритиковала комментарий гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в отношении гибели российского военкора Ростислава Журавлева при обстреле, который велся из поставляемых украинским военным кассетных боеприпасов.

По ее словам, в некрологе Азуле «сожалеет о смерти» российского журналиста, как будто речь идет об обычном некрологе, а не об «адекватной оценке преступления».

«Ответственность за появление этого бесноватого чудовища под названием киевский режим лежит и на тех, кто годами игнорировал его преступления, несмотря на прямую обязанность призывать за них к ответу. Прикрыться иезуитскими отписками теперь не получится», — подчеркнула Захарова.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты не намерены осуждать убийство военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева.

22 июля стало известно о гибели российского корреспондента в результате обстрела со стороны украинских военных. Сообщалось, что несколько журналистов попали под обстрел в районе села Пятихатки Запорожской области.

