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10:51, 27 июля 2023Забота о себе

Хью Джекман поделился своей программой тренировок для роли Росомахи

Актер Хью Джекман рассказал, что активно тренировался с гирей ради роли Росомахи

Фото: Christopher Katsarov / Globallookpress.com

Австралийский актер Хью Джекман рассказал о своей программе тренировок в рамках подготовки к роли супергероя Росомахи, к которой он в десятый раз вернулся на съемках третьей части фильма «Дедпул». Об этом сообщает издание Eat This, Not That!.

Джекман признался, что в своей программе тренировок делал упор на упражнения с гирей, чтобы накачать скульптурные мышцы рук и укрепить спину. Для приведения себя в подходящую форму актеру потребовалось полгода напряженной ежедневной работы. «Я понял, что торопиться нельзя и что на подготовку потребуется время. У меня было шесть месяцев с того момента, как я закончил работу [над бродвейской постановкой “Музыкальный человек”] и начал сниматься. Я не занимался ничем больше — только проводил время с семьей и активно тренировался», — поделился подробностями Джекман.

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Сертифицированный тренер и диетолог Мэри Сабат объяснила, что для подтянутого телосложения 54-летнему актеру приходится постоянно дисциплинированно соблюдать диету и регулярно заниматься спортом, в первую очередь силовыми нагрузками с отягощением.

Тренировки с гирями могут быть эффективны для приведения в тонус рук и всего тела. Упражнения с гирями задействуют сразу несколько групп мышц одновременно, включая бицепсы, трицепсы, мышцы спины и кора, так как обычно включают динамичные движения.

Мэри Сабат сертифицированный тренер и диетолог

По словам Сабат, подобные нагрузки считаются эффективным способом привести себя в тонус и развить функциональную силу и координацию. Гири можно использовать для широкого спектра упражнений, включая махи, рывки, подтягивания, жимы. Эта универсальность позволяет воздействовать на различные группы мышц и создавать разнообразные тренировки. Также упражнения с гирями полезны для укрепления сердечно-сосудистой системы, добавила специалистка.

Ранее Джекман впервые за 23 года надел костюм супергероя Росомахи в классической желто-синей расцветке. Отмечается, что в предыдущих фильмах про людей Х актер не носил его — режиссер и сценарист Джеймс Мэнголд признавался, что такое решение было принято намеренно.

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    Наталья Обрядина
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