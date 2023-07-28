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10:59, 28 июля 2023Из жизни

100-летняя женщина раскрыла простые секреты долголетия

Cambrian News: 100-летняя британка назвала друзей и танцы секретами долгой жизни

Фото: De Visu / Shutterstock / Fotodom

100-летняя жительница города Аберистуит, Великобритания, раскрыла простые секреты долгой жизни. Об этом сообщает Cambrian News.

Айрис Браун родилась 25 апреля 1923 года. Она прожила в Аберистуите всю сознательную жизнь. «Я работала в родильном отделении больницы Bronglais Hospital и до 95 лет работала в местном магазине. Я была очень счастлива на обеих работах, у меня остались хорошие воспоминания об этих местах», — рассказывает она. Женщина вышла замуж в 25 лет. Она отметила, что ее муж был прекрасным человеком, которого она очень любила.

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Браун живет одна. Дочь часто приезжает к ней в гости и привозит продукты. Долгожительница регулярно посещает врачей и любит ходить в парикмахерскую, чтобы сделать новую прическу. Главными секретами долголетия британка назвала счастье, друзей и танцы. Она отметила, что с юности любит танцевать вальс и румбу.

Ранее сообщалось, что 105-летняя жительница Великобритании отметила юбилей и раскрыла секрет долголетия. У женщины шесть внуков и больше 30 правнуков и праправнуков, многие из которых регулярно ее навещают.

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    Алиса Удовик
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