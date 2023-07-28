Российские военные захватили французский колесный танк

«Архангел спецназа»: российские военные захватили переданный Киеву танк AMX-10RC

Российские военные захватили колесный танк AMX-10RC, который Франция передала Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

Отмечается, что машину захватили на запорожском направлении. Позже Telegram-канал «Воин DV» опубликовал снимок, демонстрирующий погрузку AMX-10RC на трейлер. Авторы отметили, что переданная Киеву машина стала трофеем танкистов 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Ранее в июле американское издание Military Watch Magazine писало, что бронирование AMX-10RC считается недостаточным для операций на передовой.

В январе в публикации Business Insider отметили, что AMX-10RC уязвимы перед танковыми снарядами и противотанковыми ракетами. Бронирование 16-тонной машины обеспечивает защиту экипажа от пуль и осколков. AMX-10RC получил нарезную пушку калибра 105 миллиметров, которая может поражать легкую бронетехнику и пехоту. Колесный танк развивает скорость до 80 километров в час.

О планах поставить Киеву AMX-10RC французский лидер Эммануэль Макрон заявил в январе.