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10:00, 28 июля 2023Экономика

Российские нефтяники потребовали раскрыть личности покупателей бензина

«Ъ»: «Газпром нефть» потребовала раскрыть всю цепочку покупателей бензина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Газпром нефть» потребовала раскрыть всех участников цепочки покупателей бензина вплоть до конечного потребителя. Желание узнать их личности компания объяснила пресечением схем серого экспорта топлива, сообщает «Коммерсантъ».

Производитель направил письма всем покупателям своих нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), чтобы те раскрыли информацию о конечных грузополучателях, пунктах назначения биржевых объемов и всех участниках цепочки поставок. В случае отказа компания приостановит отгрузки и рекомендует бирже отказать покупателю в доступе к торгам.

Ранее СПбМТСБ напомнила участникам торгов, что реализуемый на бирже товар предназначен только для поставок на внутренний рынок. Такое заявление она сделала на фоне попыток властей пресечь вывоз топлива из страны.

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По словам управляющего партнера «Петролеум трейдинг» Максима Дьяченко, большая часть серого экспорта направляется по железной дороге в Среднюю Азию. За последние полгода так вывезли 189 тысяч тонн бензина — около 8 процентов от всего объема продаж на бирже в Санкт-Петербурге. Восстановить цепочку поставок возможно с помощью запроса данных Федеральной таможенной службы, так как трейдеры не уполномочены требовать такую информацию. Партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин считает, что без права запроса таких документов заверения от первичных покупателей биржевого товара неэффективны и легко обходятся.

Бензин начал дорожать на фоне изменения с 1 сентября параметров демпферного механизма, в рамках которых компенсации нефтяникам за удерживание цен внутри страны сократятся в два раза.

Вице-премьер Новак заявил о подготовке предложений для стабилизации цен на бензин. Он пообещал вскоре озвучить подготовленные конкретные предложения и напомнил, что речь идет только о торгах на бирже. По словам чиновника, правительство решило отказаться от заградительных пошлин, однако может ввести квоты на экспорт. Впрочем, добавил Новак, есть и другие предложения. В Минэнерго назвали возможной мерой пресечения схем серого экспорта бензина ограничение числа экспортеров топлива.

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    Вячеслав Агапов
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