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11:23, 28 июля 2023Спорт

На Украине оценили дисквалификацию саблистки за отказ пожать руку россиянке

Федерация фехтования Украины назвала незаконной дисквалификацию саблистки Харлан

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федерация фехтования Украины (ФФУ) оценила дисквалификацию саблистки Ольги Харлан за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой. Заявление приводится на сайте организации.

В ФФУ назвали наказание спортсменки незаконным. «Мы обращаем внимание на то, что вопрос "отсутствия проявления уважения", который стал основанием для подачи жалобы, лежит исключительно в компетенции обслуживающего поединок судьи, который не зафиксировал в действиях украинской фехтовальщицы нарушений на момент его завершения», — сказано в сообщении. Отмечается, что вопрос не относится к юрисдикции технического директората соревнований в соответствии с правилами Международной федерации фехтования (FIE), и решение должно быть отменено.

27 июля Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка 1/32 финала чемпионата мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позднее дисквалифицировали.

Чемпионат мира проходит в Милане с 21 по 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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    Дарья Коршунова
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