Саблистка Харлан прокомментировала решение МОК дать ей квоту на Игры-2024

Саблистка Харлан поблагодарила МОК за индивидуальную квоту для участия в ОИ-2024

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) дать ей индивидуальную квоту для участия в Олимпийских играх-2024 после инцидента на чемпионате мира по фехтованию. Спортсменка высказалась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной. Происходящее сейчас точно войдет в историю. Это что-то невероятное», — заявила Харлан. Она поблагодарила главу МОК Томаса Баха за предоставленную возможность и болельщиков за поддержку.

Ранее 28 июля стало известно, что МОК предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх 2024 года в Париже после дисквалификации с чемпионата мира. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.

27 июля российская саблистка Анна Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка 1/32 финала чемпионата мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан.