Захарова заявила, что Россия получила порядка 30 мирных инициатив по Украине

Россия по различным каналам получила порядка 30 мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы благодарны всем. Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями», — пояснила она.

Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако Киев в апреле 2022 года сам покинул переговорный стол через несколько раундов. В сентябре того же года, добавила она, на Украине законодательно запретили вести переговоры с Россией.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии, что его страна выйдет на свои международно признанные границы. По его словам, речь идет о границах 1991 года, включающих не только юго-восток страны, но и Крым.