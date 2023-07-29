Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:44, 29 июля 2023Мир

Захарова раскрыла число полученных Россией мирных инициатив по Украине

Захарова заявила, что Россия получила порядка 30 мирных инициатив по Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия по различным каналам получила порядка 30 мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы благодарны всем. Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями», — пояснила она.

Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако Киев в апреле 2022 года сам покинул переговорный стол через несколько раундов. В сентябре того же года, добавила она, на Украине законодательно запретили вести переговоры с Россией.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии, что его страна выйдет на свои международно признанные границы. По его словам, речь идет о границах 1991 года, включающих не только юго-восток страны, но и Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Названы особенности используемых Украиной северокорейских ракет

    Захарова раскрыла число полученных Россией мирных инициатив по Украине

    ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью

    Российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ около Марьяновки

    Боевая работа российских снайперов попала на видео

    В Германии назвали причины отсутствия успехов контрнаступления ВСУ

    Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

    Российские войска уничтожили склад топлива украинской группировки «Запорожье»

    В Минобороны рассказали о наступлении ВС РФ на купянском направлении

    Минобороны заявило о перехвате двух зенитных ракет С-200

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости