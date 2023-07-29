Военных в Нигере призвали срочно восстановить законную власть

АС потребовал от военных Нигера восстановить конституционную власть за 15 дней

Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) потребовал от военных Нигера, которые совершили путч, восстановить прежний режим правления в стране в течение 15 дней. Об этом сообщает агентство Франс Пресс (АФП), передает ТАСС.

Организация «требует от военнослужащих немедленного и безоговорочного возвращения в свои казармы и восстановления конституционной власти в течение максимум 15 дней», цитирует агентство коммюнике данного органа. В отношении мятежников необходимо ввести все необходимые меры, включая карательные санкции, призывают в АС.

В совете также осудили отстранение президента Мохамеда Базума от власти и сейчас обеспокоены тем, что страны Африки возвращаются к практике военных переворотов.

Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны в ночь на 27 июля. Поводом для мятежа стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками.

Сейчас лидера мятежного «Национального совета по защите отечества» объявили главой государства, мятежники также приостановили действие конституции. Принимать новую власть в Нигере уже отказался Евросоюз.