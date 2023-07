Названа неочевидная опасность солнцезащитных очков

Профессор РТУ МИРЭА Шамин рекомендовал снимать солнцезащитные очки в помещении

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рекомендовал россиянам снимать солнцезащитные очки в помещении. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал неочевидную опасность их ношения.

Ученый отметил, что солнцезащитные очки — это неизменный атрибут теплого времени года.

«Качественные, выполненные в соответствии с технологиями модели действительно защищают глаза от воздействия ультрафиолета. Однако носить этот аксессуар нужно с умом, чтобы не навредить здоровью», — добавил он.

Световые очки

Любая коррекция света, которую мы устанавливаем для наших глаз, — это насилие над органами чувств, объяснил Шамин.

Постоянное ношение очков будет приводить к тому, что глаз адаптируется к световым фильтрам и станет неадекватно воспринимать цветовую гамму Роман Шамин профессор РТУ МИРЭА

«Иногда красочные линзы даже становятся причиной дорожных аварий. Световые очки могут препятствовать правильному восприятию светофоров и других важных знаков. Если вы водите машину, то точно не рекомендуется носить какие-либо затемненные очки. Даже пешеходы могут неадекватно увидеть сигнал светофора», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Фотохромные очки

Специалист отметил, что в солнечные дни многие выбирают фотохромные очки для защиты глаз. Разработанное для них покрытие позволяет линзе менять степень затемнения в зависимости от интенсивности ультрафиолетовых лучей.

«Но и здесь есть минусы: срок службы чудо-очков — до пяти лет. Иногда линза темнеет или светлеет неравномерно, что может вызвать дискомфорт», — добавил он.

Рекомендую носить очки только тогда, когда это действительно необходимо: снимать их в помещении и периодически давать глазам отдохнуть во время длительной прогулки Роман Шамин профессор РТУ МИРЭА

Ранее против владельца брендов очков Ray-Ban подали судебный иск с обвинением в сговоре с конкурентами для провоцирования резкого скачка стоимости продукции на 1000 процентов.

Согласно антимонопольной жалобе потребителей, поданной в суд в Сан-Франциско, парижская компания по производству очков EssilorLuxottica SA заключала незаконные договоры для фиксирования цен на американском рынке с Frames for America Inc. и For Eyes Optical Co.