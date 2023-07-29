УПЦ отреагировала на решение о переносе празднования Рождества на Украине

Украинская православная церковь продолжит праздновать Рождество 7 января

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит праздновать Рождество 7 января, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент. Об этом пишет в своем Telegram-канале издание «Страна.ua»

Так он отреагировал на закон, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря.

«Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше», — сказал митрополит.

По его словам, празднование Рождества 7 января совпадает не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме. Он также отметил, что все главные торжества Православной церкви совершаются по юлианскому календарю.

Митрополит добавил, что традиция праздновать Рождество 25 декабря в православии пошла из Турции.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о переносе празднования Рождества. 28 июня. Сообщалось, что изменения затронут и некоторые другие праздники, в том числе День защитников и защитниц Украины, который отмечался 14 октября.