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03:05, 29 июля 2023Интернет и СМИ

В США назвали Зеленского «сатанистом»

Журналист из США назвал Зеленского «сатанистом» после его решения о Рождестве
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Handout / Reuters

Американский журналист Джексон Хинкл в своем Twitter-аккаунте назвал президента Украины Владимира Зеленского «сатанистом» после его решения о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря.

«Сатанист Зеленский подписал закон о переносе Рождества на Украине с 7 января», — отметил Хинкл.

По мнению журналиста, украинский лидер пытается разорвать связь с прошлым и избавиться от всего, что связано с Россией.

28 июня Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о переносе празднования Рождества. Сообщалось, что изменения затронут и некоторые другие праздники, в том числе День защитников и защитниц Украины, который отмечался 14 октября.

28 июля президент Украины подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря.

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    Марина Совина
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