В США назвали Зеленского «сатанистом»

Журналист из США назвал Зеленского «сатанистом» после его решения о Рождестве

Американский журналист Джексон Хинкл в своем Twitter-аккаунте назвал президента Украины Владимира Зеленского «сатанистом» после его решения о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря.

«Сатанист Зеленский подписал закон о переносе Рождества на Украине с 7 января», — отметил Хинкл.

По мнению журналиста, украинский лидер пытается разорвать связь с прошлым и избавиться от всего, что связано с Россией.

28 июня Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о переносе празднования Рождества. Сообщалось, что изменения затронут и некоторые другие праздники, в том числе День защитников и защитниц Украины, который отмечался 14 октября.

28 июля президент Украины подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря.

