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10:33, 30 июля 2023Спорт

Стало известно об интересе клуба АПЛ к Мбаппе

The Mirror: «Ливерпуль» начал переговоры с ПСЖ об аренде форварда Килиана Мбаппе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Ливерпуль» заинтересовался форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе. Об этом стало известно The Mirror.

Как сообщает источник, клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) начал вести переговоры с французской командой. Отмечается, что речь идет об аренде игрока на один сезон. Это позволит ПСЖ получить доход и при этом сэкономить на высокой зарплате 24‑летнего нападающего.

Главным претендентом на Мбаппе остается мадридский «Реал». Ранее появилась информация, что испанская команда нашла деньги для того, чтобы совершить сделку. По информации Marca, ПСЖ требует за игрока 250 миллионов евро.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.

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    Дарья Коршунова
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