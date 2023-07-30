В Нигере призвали к митингам за освобождение президента

Правящая партия Нигера призвала устроить митинг за освобождение Базума

Правящая партия Нигера «Нигерская партия за демократию и социализм» призвала устроить митинги за освобождение президента Мохамеда Базума, которого свергли в результате военного переворота. Об этом пишет РИА Новости.

«Национальный исполнительный комитет призывает структуры партии на всех уровнях организовать манифестации..., чтобы потребовать освобождение без предварительных условий президента... и его семьи и его восстановления в своих полномочиях», — сказано в заявлении партии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мятежникам, удерживающим президента Нигера Мохамеда Базума, с призывом освободить его. Гутерриш отметил, что ООН осуждает нападение на демократически избранное правительство.

30 июля ведущая оппозиционная партия Нигера «МОДЕН/ФА-Лумана» поддержала мятежников, а сторонники военных вышли на митинг с флагами, в том числе российскими.

Экономическое сообщество стран Западной Африки дало военным в Нигере неделю на возвращение к власти президента Мохамеда Базума. Как пояснили представители сообщества, после этого входящие в него страны могут применить против пришедших к власти в Нигере в результате государственного переворота любые меры, в том числе военные.