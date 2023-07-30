Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:16, 30 июля 2023Мир

В Нигере призвали к митингам за освобождение президента

Правящая партия Нигера призвала устроить митинг за освобождение Базума

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Правящая партия Нигера «Нигерская партия за демократию и социализм» призвала устроить митинги за освобождение президента Мохамеда Базума, которого свергли в результате военного переворота. Об этом пишет РИА Новости.

«Национальный исполнительный комитет призывает структуры партии на всех уровнях организовать манифестации..., чтобы потребовать освобождение без предварительных условий президента... и его семьи и его восстановления в своих полномочиях», — сказано в заявлении партии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мятежникам, удерживающим президента Нигера Мохамеда Базума, с призывом освободить его. Гутерриш отметил, что ООН осуждает нападение на демократически избранное правительство.

30 июля ведущая оппозиционная партия Нигера «МОДЕН/ФА-Лумана» поддержала мятежников, а сторонники военных вышли на митинг с флагами, в том числе российскими.

Экономическое сообщество стран Западной Африки дало военным в Нигере неделю на возвращение к власти президента Мохамеда Базума. Как пояснили представители сообщества, после этого входящие в него страны могут применить против пришедших к власти в Нигере в результате государственного переворота любые меры, в том числе военные.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине анонсировали обсуждение «формулы мира»

    В США предложили создать сопоставимую с НАТО структуру

    В Нигере призвали к митингам за освобождение президента

    Назван главный критерий выбора спелой дыни

    Госскеретарь США оценил угрозу ядерной войны

    Прохожие спасли едва не утонувшего в пруду Москвы мужчину

    ВСУ обстреляли артиллерией поселок в Белгородской области

    Бузова показала обгоревшее лицо без макияжа

    Объем валютных вкладов россиян сократился

    «Локомотив» разгромил «Факел» в матче РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости