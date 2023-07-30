Вероятность вмешательства других стран в ситуацию в Нигере оценили

Африканист Щербаков допустил вмешательство других стран в ситуацию в Нигере

Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может ввести силы в Нигер после попытки госпереворота, считает ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ, профессор ВШЭ Николай Щербаков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему стабильность этого государства важна для его соседей.

«Нигер — это достаточно важное государство, входящее в зону Сахеля. В этом африканском регионе продолжает оставаться высокая террористическая опасность в деятельности различных джихадистских группировок, поэтому не хочется рисковать. Страны, входящие в это объединение, понимают, что, если Нигер выйдет сейчас из кооперации по сдерживанию этих джихадистов, то могут быть достаточно серьезные последствия для разных стран», — оценил ситуацию африканист.

По словам Николая Щербакова, у ЭКОВАС нет своей армии и вооруженных сил. Но 15 стран, которые входят в нее, могут скооперироваться. Вероятность вмешательства других государств высокая, поскольку такие прецеденты уже были, отметил он.

Они дали неделю, но, думаю, что в ближайшие два-три дня станет ясно, насколько эта операция реальна Николай Щербаков африканист

«Относительно недавно, в 2017 году, похожая операция была осуществлена в Гамбии, до этого в Сьерра-Леоне. Опыт у стран, входящих в ЭКОВАС, имеется. Но в данной ситуации, я думаю, что они действительно могут применить силу, может быть, не масштабные усилия. Все-таки эта угроза и их реальные возможности могут заставить тех, кто подготовил этот переворот и контролирует ситуацию, отступить и пойти на какие-то переговоры, на какое-то компромиссное решение», — сказал специалист.

На прошедшем заседании ЭКОВАС члены организации дали неделю военным в Нигере, которые объявили о госперевороте, чтобы вернуть к власти президента Мохамеда Базума. По истечении этого срока они допустили, что могут применить любые меры, в том числе военные.

В ночь на 27 июля мятежники в эфире национального телевидения объявили, что захватили власть в стране и отстранили действующего главу государства. Они закрыли границы, а также объявили конституцию Нигера недействующей. За свержением стоят члены президентской гвардии, к которым позже присоединилась армия Нигера. Они объяснили свои действия желанием бороться с коррупцией.