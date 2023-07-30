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23:05, 30 июля 2023Спорт

В Норвегии заявили о хаосе из-за допуска российских спортсменов к турнирам

Члена совета FIS Ресте заявил, что допуск российских спортсменов привел к хаосу

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Эрик Ресте прокомментировал скандал на чемпионате мира по фехтованию с участием российской и украинской саблисток. Его слова приводит NRK.

Ресте заявил о хаосе из-за допуска российских спортсменов к турнирам. По его мнению, рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян в нейтральном статусе отрицательно сказываются на атмосфере соревнований.

27 июля россиянка Анна Смирнова встречалась с украинкой Ольгой Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию и проиграла ей. После поединка украинка отказалась от рукопожатий, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным. Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую по итогам инцидента дисквалифицировали.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. После этого Международная федерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

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    Анастасия Борисова
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