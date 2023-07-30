На Украине потребовали отстранить проигравшую Харлан российскую саблистку

Украинская федерация фехтования потребовала лишить Смирнову нейтрального статуса

Украинская федерация фехтования в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена) обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием отстранить российскую спортсменку Анну Смирнову от соревнований.

На Украине заявили, что спортсменка должна быть лишена нейтрального статуса из-за того, что она не соблюдает его условия. По их мнению, Смирнова демонстрирует поддержку российской армии.

27 июля Смирнова встречалась с украинкой Ольгой Харлан в 1/32 финала чемпионата мира и проиграла ей. После поединка украинка отказалась от рукопожатий, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным. Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую по итогам инцидента дисквалифицировали.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. При этом части россиян было отказано в допуске к чемпионату мира.