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15:53, 31 июля 2023Среда обитания

Назван самый дождливый месяц для Москвы

Метеоролог Позднякова: июль в Москве вошел в десятку самых дождливых с 1879 года

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Июль 2023 года в Москве вошел в десятку самых дождливых месяцев с 1897 года, сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По данным расположенной на ВДНХ климатической метеостанции за второй месяц лета выпало 151,2 миллиметра осадков — почти 178 процентов от нормы для июля (85 миллиметров).

При этом Позднякова отметила, что осадки летом в городе выпадают крайне неравномерно. Больше всего дождей в Москве в июле выпало в Восточном административном округе. Их количество достигло 298,7 миллиметра, что составляет 351 процент месячной нормы.

В столице 26 июня из-за обильных ливней местами выпало до 46 миллиметров осадков. Сильные дожди также прошли в Москве 18 и 19 июля, тогда количество осадков составило 24 миллиметра. В столице оказались подтоплены многие улицы, вода также проникала в транспорт и в метро.

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    Мария Черкасова
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