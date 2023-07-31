В «Ливерпуле» прокомментировали информацию об интересе к Мбаппе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг интерес клуба к Килиану Мбаппе

В «Ливерпуле» прокомментировали информацию об интересе к форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе. Слова главного тренера клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) Юргена Клоппа приводит The Athletic.

Клопп опроверг возможный переход французского футболиста. Он рассказал, что в команде посмеялись над появившейся в СМИ информацией.

«Он действительно хороший игрок. Но финансовая сторона вопроса не устраивает нас совершенно. Не хотел бы рушить эту историю, но, насколько я знаю, здесь ничего нет. Хотя, может, кто-то в клубе что-то делает и готовит сюрприз для меня!» — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» ведет переговоры о переходе Мбаппе. Отмечалось, что игрок может быть взят в аренду на один сезон.

Главным претендентом на Мбаппе остается мадридский «Реал». 24 июля стало известно, что испанская команда нашла деньги для того, чтобы совершить сделку. По информации Marca, ПСЖ требует за игрока 250 миллионов евро.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.