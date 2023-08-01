Появились подробности о возможном трансфере Захаряна в фарм-клуб «Челси»

«Чемпионат»: в трансфер Захаряна в «Страсбург» включилась агент Холанда Пимента

Появились новые подробности о возможном трансфере полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна во французский «Страсбург». Их сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в процесс согласования перехода включилась агент норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента. «Пимента работала над сделкой Захаряна в "Челси" год назад, именно поэтому она помогает "Страсбургу" подписать его. Недавно владельцы "Челси" приобрели "Страсбург", после чего он стал использоваться в качестве фарм-клуба», — объяснил он.

Ранее стало известно, что трансфер в «Страсбург» нужен для дальнейшего перехода Захаряна в «Челси». В таком случае он сможет провести во французском клубе один сезон.

В августе 2022-го появилась информация, что Захарян близок к переходу в «Челси». Однако 1 сентября «Динамо» сообщило, что трансфер не состоялся из-за технических проблем.