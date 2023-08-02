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12:49, 2 августа 2023Мир

Россия призвала США ратифицировать Договор о запрещении ядерных испытаний

Захарова: Россия призывает США пересмотреть предубеждения и ратифицировать ДВЗЯИ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия призывает США пересмотреть свои предубеждения и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Мы призываем США, которые претендуют на авторитетный голос в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, пересмотреть свои предубеждения и ложные установки в отношении ДВЗЯИ, проникнуться чувством ответственности и сделать шаг в правильном направлении», — сказала дипломат.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что в американской системе есть влиятельные чиновники, которые действительно считают, что ДВЗЯИ не нужен. Он также не исключил, что США, возможно, будут предпринимать какие-то шаги по дальнейшему выходу из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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    Семен Александров
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