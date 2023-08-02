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19:31, 2 августа 2023Забота о себе

Врач указала на главную ошибку при борьбе с акне

Дерматолог Татьяна Бедаева назвала самолечение главной ошибкой при борьбе с акне

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог-косметолог Татьяна Бедаева назвала самолечение главной ошибкой при борьбе с акне. На нее врач указала в беседе с «Лентой.ру».

Бедаева отметила, что на деле пациенты устраняют лишь проявление болезни, а поиском причин ее возникновения должны заниматься врачи. «Для постановки точного диагноза требуется обследование у дерматолога, эндокринолога, гинеколога, гастроэнтеролога, — комментирует она. — Подчеркну, что борьба с акне эффективна именно с комплексным подходом, когда специалисты работают сообща».

По словам дерматолога, причин развития акне может быть несколько. Одна из них — гормональные нарушения. Также акне может возникнуть из-за хронического стресса, воздействия ультрафиолета, неправильного домашнего ухода, заболеваний ЖКТ и употребления определенных продуктов. Кроме того, акне могут вызывать и некоторые лекарства.

Если говорить именно о неправильном домашнем уходе, то одна из самых частых ошибок — слишком частое и агрессивное очищение кожи, отмечает собеседница «Ленты.ру».

В результате можно получить нарушение микробиома кожи, из-за чего ослабнет ее иммунитет и защитные функции. Бывает, кожу протирают спиртом, думая, что дезинфицируют ее, но в результате это приводит к еще большему раздражению и воспалениям

Татьяна Бедаевадерматолог-косметолог

Людям, страдающим от акне, следует использовать тоник со слабыми фруктовыми кислотами или специальные салфетки для контроля работы сальных желез, говорит врач. Важно не забывать про увлажнение и включать в уход кремы, соответствующие типу кожи. В составе кремов стоит избегать ацетат ланолина, стеарат бутила. Хорошо, если в составе уходовых средств будет масло карите, мочевина, способствующие смягчению поверхностного эпидермиса и увлажнению, добавила Бедаева.

При акне нужно исключить косметику с натуральными маслами, так как они стимулируют излишнюю выработку кожного сала

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    Вера Владзиевская
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