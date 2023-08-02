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16:19, 2 августа 2023Забота о себе

Россиянкам назвали необходимое для красоты кожи средство

Врач Богатова рассказала, что в косметичке каждой женщины должен быть тоник

Фото: kitsune05 / Shutterstock / Fotodom

В косметичке каждой женщины должен быть тоник, настаивает дерматолог, косметолог Елена Богатова. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказала россиянкам, почему считает это средство необходимым для красоты кожи.

Врач назвала главным свойством тоника способность восстанавливать pH-баланс кожи после использования других косметических средств. Также тоник помогает удалить остатки макияжа, загрязнений и масла, которые остаются на коже.

По словам Богатовой, многие тоники содержат увлажняющие ингредиенты, например, гиалуроновую кислоту или алоэ вера. Они предотвращают обезвоживание кожи.

Некоторые тоники содержат ингредиенты, помогающие сокращать поры на коже. Это особенно полезно для людей с проблемной или жирной кожей, поскольку сужение пор помогает предотвратить возникновение акне и улучшить текстуру кожи

Елена Богатовадерматолог, косметолог

Врач обратила внимание, что тоник, нанесенный на лицо перед использованием сывороток, кремов или увлажняющих средств, способен повысить их эффективность.

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«Использование тоника улучшает состояние кожи, обеспечивает увлажнение и может оказывать противовоспалительное и успокаивающее действие. Однако важно выбирать тоник, подходящий для вашего типа кожи и индивидуальных потребностей», — подвела итог косметолог.

Ранее Елена Богатова рассказала о знаменитостях с испорченной из-за филлеров внешностью. Среди них оказались Кайли Дженнер и другие известные персоны.

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    Вера Владзиевская
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