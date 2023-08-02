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14:55, 2 августа 2023Спорт

Самому титулованному футболисту мира предъявили обвинение в сексуальном насилии

Футболисту Дани Алвесу официально предъявили обвинение в сексуальном насилии

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Испанский суд официально предъявил обвинение в сексуальном насилии самому титулованному футболисту мира Дани Алвесу. Об этом сообщает Reuters.

Судья заявила о найденных доказательствах совершения правонарушений со стороны 40-летнего игрока. Если вину бразильца докажут, ему грозит от четырех до 15 лет лишения свободы.

Ранее Алвес признал половую связь с предполагаемой потерпевшей, но заявил, что это произошло по обоюдному согласию. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Спортсмена арестовали 20 января. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.

Алвес выигрывал чемпионат Франции, Италии, Испании, а также завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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    Алексей Гусев
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