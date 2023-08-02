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06:30, 2 августа 2023Экономика

Оценены последствия для Европы от отказа Нигера поставлять уран

Аналитик Юшков: в Европе не будет дефицита из-за отказа Нигера поставлять уран

Фото: Joe Penney / Reuters

В странах Европы не произойдет дефицита урана из-за отказа Нигера поставлять этот вид топлива, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил последствия для Европы от решения африканской страны.

Специалист объяснил, что европейские страны столкнутся не с физическим дефицитом урана, а с проблемами в экономиках.

«Если Нигер прекратит экспорт урана вообще, это будет провоцировать дефицит предложений на мировом рынке и, соответственно, толкать цены вверх. Европейцы смогут найти какого-то другого поставщика, но вопрос — какая будет цена этого урана?» — добавил он.

Юшков отметил, что ситуация с ураном в Европе будет похожа на проблемы с газом в конце 2022-начале 2023 годов.

«Газ у них физически был, но они скупали все свободные объемы с международного рынка, лишая газа других покупателей. Если не будет возможности купить уран в Нигере, то европейцы приобретут его на других рынках, предложив лучшую цену», — сказал он.

Физически дефицита в Европе не произойдет. Весь вопрос будет заключаться в цене

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Также аналитик сообщил, что французские компании имеют доли в проектах Нигера, связанных с ураном. Соответственно, они не заработают.

«Плюс уран не перерабатывался, не обогащался в Нигере, а отправлялся как раз во Францию, и там самостоятельно производили ядерное топливо. Сейчас есть риск того, что придется у кого-то другого покупать готовое ядерное топливо и не задействовать или задействовать в меньшей степени свои предприятия. Это ударит по экономике французских компаний», — заключил Юшков.

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Ранее официальный представитель Еврокомиссии Адальбер Янц заявил, что государственный переворот в Нигере не создаст проблемы с поставками урана в страны Европы «ни в ближайшее время, ни в долгосрочной перспективе».

После захвата власти в Нигере военные сообщили о приостановке экспорта урана и золота во Францию. Африканская страна обеспечивала 15-17 процентов поставок урана для нужд АЭС в европейском государстве.

Мятеж в Нигере произошел в ночь на 27 июля. Военные свергли президента Мохамеда Базума, а новым главой государства объявили лидера «Национального совета по защите отечества». Поводом для мятежа стало желание Базума уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками.

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    Алена Шевченко
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