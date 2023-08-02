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20:35, 2 августа 2023Спорт

«Зенит» включил в заявку не желавшего возвращаться в Россию иностранца

«Зенит» включил в заявку на сезон-2023/2024 РПЛ бразильского футболиста Вендела
Вендел

Вендел. Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Петербургский «Зенит» включил в заявку на сезон-2023/2024 бразильского полузащитника Вендела, который не желал возвращаться в Россию. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиге (РПЛ).

До этого иностранный футболист оставался вне заявки. Петербургский клуб смог внести Вендела в список, так как заявочное окно закроется только вместе с трансферным.

26 июня стало известно, что Вендел не желает возвращаться в Россию и находится в Бразилии. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел намерен покинуть петербургский клуб, и ему разрешили искать новую команду.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В завершившемся сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой полузащитник трижды выигрывал чемпионат России.

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    Анастасия Борисова
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