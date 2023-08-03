Медведева рассказала о влиянии на допуск российских хоккеистов к Олимпиаде-2018

Медведева рассказала, что повлияла на допуск российских хоккеистов к ОИ-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «НЕ ПРУСТ» рассказала о том, как повлияла на допуск отечественных хоккеистов к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

Спортсменка заявила, что ее выступление на закрытом саммите Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне перед Играми-2018 повлияло на допуск россиян до командных соревнований. «Участие состоялось в основном благодаря моему спичу тогда. Этим поступком я горжусь», — подчеркнула она.

В декабре 2017 года Медведева выступила на заседании МОК от лица всех российских спортсменов. Она вошла в состав делегации вместе с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым и руководителем Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталием Смирновым. В результате олимпийским спортсменам из России предоставили возможность выступить в командных видах.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. Победу в состязании одиночниц тогда одержала ее соотечественница Алина Загитова.