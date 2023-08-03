Гинеколог развеяла три главных мифа про аборты

Гинеколог и эксперт ВОЗ Ерофеева: аборты не приводят к бесплодию, это миф

Искусственное прерывание беременности не может вызвать бесплодие — это миф, который специально поддерживается теми, кто выступает за запрет абортов и вывод этой процедуры из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Этот и еще два главных мифа про аборты развеяла врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в разговоре с «Лентой.ру».

«Аборты и бесплодие — стойкий миф, который специально поддерживают, чтобы запугивать женщин. И люди, которые распространяют эту чушь, ведут себя аморально, хотя сами прикидываются моралистами, которые за все хорошее и против всего плохого», — сказала гинеколог.

По ее словам, теми, кто выступает против искусственного прерывания беременности, также продвигается и другой миф — о том, что жизнь человека начинается с момента, когда происходит процесс слияния мужской половой клетки с женской. На самом деле жизнь начинается, когда рождается живой ребенок, подчеркнула Ерофеева.

Гинеколог развеяла и третий миф, согласно которому подавляющее число абортов россиянки делают в молодом возрасте. Чаще всего беременность искусственно прерывают зрелые женщины, которые имеют одного, двух и более детей, рассказала эксперт ВОЗ.

И если они сделали этот выбор, то для них эта беременность действительно нежелательна. Принимая такое решение, они в первую очередь взвешивают свои возможности. А ситуации у всех разные Любовь Ерофеева

Ерофеева считает, что аборты должны входить в систему ОМС, чтобы государство могло контролировать их статистику — в противном случае вырастет число подпольных абортов и жизнь многих прервавших беременность таким образом женщин окажется под угрозой. Также, по мнению гинеколога, запрет на аборты не приведет к снижению их числа.

В июле на заседании Госдумы прозвучало предложение на федеральном уровне исключить из процесса искусственного прерывания беременности частные клиники, оставив право на проведение абортов только за государственными медицинскими учреждениями. Отвечая на вопрос депутата Госдумы Татьяны Буцкой о том, как Минздрав относится к такой инициативе, глава министерства Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве готовы обсуждать такие инициативы. Эта идея вызвала разногласия у депутатов.

С аналогичным предложением ранее выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она предложила губернаторам выдавать частным клиникам лицензии на аборты, так как, по данным парламентария, в российских регионах, где нет частных клиник, оказывающих услуги аборта, выше рождаемость.

За запрет абортов в частных клиниках также не раз выступали представители Русской православной церкви. Так, к этому неоднократно призывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он также говорил о необходимости исключить эту процедуру из полиса обязательного медицинского страхования.

В регионах уже начали предпринимать меры по борьбе с абортами. Так, Мордовия первой в России запретила склонять россиянок к искусственному прерыванию беременности и ввела за это штраф. Так, за понуждение беременной женщины к аборту путем уговоров, предложений, подкупа или обмана физических лиц оштрафуют в размере от 5 до 10 тысяч рублей, иностранцев — от 10 до 20 тысяч, должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.