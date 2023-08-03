Гладков перечислил выданные бойцам теробороны вооружения

Гладков: бойцы теробороны получили внедорожники, коптеры и антидроновые ружья

Бойцам территориальной обороны в Белгородской области выдали антидроновые ружья, внедорожники, цифровые автомобильные радиостанции и квадрокоптеры. У каждого из восьми батальонов есть по пять единиц этой техники, заявил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Бойцам теробороны в торжественной обстановке передали эти вооружения, сообщил глава области, подчеркнув, что приобретение снаряжения для самообороны дорого стоит.

«Сегодня мы передали первые единицы оружия наиболее подготовленным бойцам. Порядок его применения будет определен дополнительно через командира полка, через командиров батальона, через взаимодействие с Министерством обороны, с Росгвардией и Федеральной службой безопасности. Это будем доводить в отдельном порядке», — сказал губернатор.

Гладков также напомнил, что Госдума сейчас рассматривает законопроект, который позволить обеспечить стрелковым оружием весь полк. Губернатор приграничного российского региона выразил уверенность в том, что россияне едины в своем стремлении защитить родную землю.

Ранее сообщалось, что добровольцам территориальной самообороны в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Реагируя на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выдача оружия добровольцам идет в соответствии с законодательством и с той обстановкой, которая есть в этом приграничном российском регионе.

Впоследствии стало известно, что в Курской области участников территориальной обороны вооружили гражданскими карабинами «Сайга». Судя по опубликованным властями кадрам, по меньшей мере часть бойцов теробороны вооружена карабинами «Сайга МК», которые являются гражданской версией боевого оружия — автомата АК-74М и имеют схожие с ним внешний вид и конструкцию.