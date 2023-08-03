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06:01, 3 августа 2023Путешествия

Россиянам рассказали о новом способе оплаты покупок в Турции

«Ъ»: россияне могут оформить виртуальную карту Troy для оплаты покупок в Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

У россиян появился новый способ оплаты покупок в Турции в лирах с помощью платежной системы Troy, для этого нужно оформить виртуальную карту в приложении, доступном на iOS и Android. Об этом рассказал «Коммерсантъ».

Как пишет газета, с помощью приложения Letim российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции с помощью QR-кода. Приложение открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy. Пополнять ее можно через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму 250 тысяч лир в месяц, или около 850 тысяч рублей. Вернуть на счет в российском банке можно только весь остаток на виртуальной карте. Для регистрации в приложении потребуется цифровой скан заграничного паспорта.

В компании-разработчике Letim изданию рассказали, что в скором времени появится возможность совершать онлайн-операции с помощью этих виртуальных карт, а бесконтактная оплата смартфоном с помощью NFC будет доступна примерно через пару месяцев. При этом получить физическую карту платежной системы Troy нельзя, поскольку клиенту открывается электронный кошелек в Letim, а не счет в турецком банке.

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В Центробанке (ЦБ) России изданию заявили, что «не комментируют проекты отдельных участников рынка», однако поддерживают «инициативы, направленные на предоставление возможности безналичных расчетов для наших граждан».

Ранее стало известно, что Россия и Турция создадут альтернативу картам «Мир». Отмечается, что турецкая финансовая система сильно интегрирована в западную и Анкара подвергалась зарубежному корпоративному давлению, из-за чего туристам в Турции часто отказывали в обслуживании по картам «Мир».

В июле глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина заявила о планах регулятора вывести карты российской платежной системы «Мир» в несколько новых стран. По ее словам, на данный момент рынок находит такие решения и самостоятельно, например, в Турции.

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    Марина Совина
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