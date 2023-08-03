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18:46, 3 августа 2023Спорт

Стало известно об интересе еще одного европейского клуба к Захаряну

Eindhovens Dagblad: ПСВ заинтересовался футболистом «Динамо» Арсеном Захаряном

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Нидерландский ПСВ заинтересовался футболистом сборной России и московского «Динамо» Арсеном Захаряном. Об этом сообщает Eindhovens Dagblad.

Нидерландский клуб еще не сделал предложение руководству российской команды. По информации источника, ПСВ рассматривает Захаряна как замену перешедшему в «Пари Сен-Жермен» Хави Симонсу.

Ранее сообщалось об интересе к Захаряну со стороны еще одной европейской команды, «Страсбурга». Отмечалось, что, проведя один сезон во Франции, полузащитник в 2024 году сможет пополнить состав английского «Челси», так как у клубов один владелец. Как стало известно «Чемпионату», в процесс согласования перехода включилась агент норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В сезоне-2022/2023 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал десять результативных передач.

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    Дарья Коршунова
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