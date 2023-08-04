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16:24, 4 августа 2023Экономика

Курс евро превысил 105 рублей

Курс европейской валюты на Московской бирже превысил 105 рублей
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Курс европейской валюты в пятницу, 4 августа, преодолел планку в 105 рублей впервые с 25 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На момент написания материала евро подорожал на 1,6 рубля (плюс 1,58 процента). На максимуме европейская валюта дорожала до 105,28 рубля (плюс 1,73 процента). Одновременно с этим курс доллара увеличился на 0,43%, до 95,4 рубля. Китайский юань с начала торгов поднялся на 16 копеек, до 13,28 рубля.

Курс доллара от TradingView

Предыдущий рекорд евро установил в среду, 2 августа. Во время торгов он впервые с конца марта 2022-го превысил 103 рубля.
Максимальная цена была зафиксирована в 18:07 по московскому времени, когда евро достиг 103,24 рубля. За день он подорожал на 1,749 рубля (плюс 1,72 процента).

Одновременно с евро растет в цене и американская валюта. Доллар на торгах также побил новый рекорд и подорожал до 95 рублей. Такую отметку валюта пробила впервые с 28 марта 2022 года.

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По словам аналитиков, курс курс может немного скорректироваться в четвертом квартале года, однако до конца лета доллар вряд ли опустится ниже 91-96 рублей, а евро — 102-106 рублей, уверены эксперты.

В Минфине ослабление российской валюты объясняют рядом причин: сезоном отпусков, во время которого граждане приобретают больше валюты, уходом иностранных компаний, а также восстановлением импорта на фоне сокращение объемов нефтегазового экспорта. По словам главы Минфина России Антона Силуанова, слабый рубль невыгоден государству: он разгоняет инфляцию и побуждает Центробанк поднимать ключевую ставку, удорожая кредиты.

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    Вячеслав Агапов
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