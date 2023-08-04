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08:51, 4 августа 2023Россия

Повреждений инфраструктуры после попытки атаки на Новороссийск не зафиксировали

КТК: после попытки атаки на базу в Новороссийске повреждений инфраструктуры нет

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

После попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать военно-морскую базу в Новороссийске инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не пострадала. Об этом сообщили в консорциуме, передает ТАСС.

«На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера», — отчитались там и добавили, что после попытки атаки действует временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.

ВСУ утром в пятницу, 4 августа, попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска. Как сообщили в Минобороны, для этого использовались безэкипажные катера — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей. В сети также опубликовали момент взрыва одного из украинских морских беспилотников.

Очевидцы рассказали, что слышали звуки взрыва и стрельбы на воде. В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что никто не пострадал, а мэр Новороссийска рассказал, что атаку ВСУ отразили корабли Черноморского флота (ЧФ) «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

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    Анастасия Шейкина
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