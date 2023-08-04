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16:46, 4 августа 2023Спорт

Олимпийская чемпионка оценила возможную смену гражданства российской фигуристкой

Чемпионка ОИ Бестемьянова заявила, что смена гражданства взбодрит Самоделкину
Софья Самоделкина

Софья Самоделкина. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила возможную смену гражданства российской фигуристкой Софьей Самоделкиной. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бестемьянова выразила сожаление, что сборная России теряет такую уникальную фигуристку. «Думаю, для нее лично как для спортсменки переход в какое-то другое качество гражданство, где она сможет найти новые цели, ее взбодрит», — заявила олимпийская чемпионка.

О желании Самоделкиной сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан стало известно ранее, 4 августа. Уточнялось, что фигуристка уже получила паспорт страны и сможет представлять новую сборную с мая 2024 года.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Она также выигрывала Кубок Первого канала и V этап Кубка России.

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    Алексей Гусев
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