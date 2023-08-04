Олимпийская чемпионка оценила возможную смену гражданства российской фигуристкой

Чемпионка ОИ Бестемьянова заявила, что смена гражданства взбодрит Самоделкину

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила возможную смену гражданства российской фигуристкой Софьей Самоделкиной. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бестемьянова выразила сожаление, что сборная России теряет такую уникальную фигуристку. «Думаю, для нее лично как для спортсменки переход в какое-то другое качество гражданство, где она сможет найти новые цели, ее взбодрит», — заявила олимпийская чемпионка.

О желании Самоделкиной сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан стало известно ранее, 4 августа. Уточнялось, что фигуристка уже получила паспорт страны и сможет представлять новую сборную с мая 2024 года.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Она также выигрывала Кубок Первого канала и V этап Кубка России.