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15:16, 4 августа 2023Экономика

Три мировых автогиганта заявили о нулевых продажах в России

АЕБ: Volkswagen, Fiat и Opel в июле не продали в России ни одного автомобиля

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Три мировых автогиганта заявили о нулевых продажах в России в июле 2023 года. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За месяц ни одной машины не продали немецкие Volkswagen и Opel, а также итальянский Fiat — все три компании официально ушли с местного рынка. Помимо них, аутсайдерами рынка стали японские Honda и Lexus, реализовавшие один и два автомобиля соответственно. Их продажи в годовом выражении снизились на 92,3 и 89,5 процента.

Также среди брендов с самыми низкими продажами — японская Isuzu и американский Jeep. За июль они реализовали по три автомобиля (минус 89,7 и 95 процентов соответственно).

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По данным агентства «Автостат», за второй месяц лета в России продали 95 564 новые легковые машины. По сравнению с 2022-м, рынок вырос в 2,7 раза. При этом 29 процентов продаж (27 376 машин) пришлось на автомобили Lada. Следующие шесть мест заняли китайские бренды — Chery, Geely, Haval, Changan, OMODA и EXEED. Десятку замкнули корейские Kia и Hyundai, а также японская Toyota, которой в июле удалось продать россиянам 2329 новых автомобилей.

3 августа президент России Владимир Путин заявил, что закупки иномарок для чиновников должны быть прекращены, а все госслужащие должны пересесть на отечественные автомобили. По словам президента, такой шаг позволит улучшить качество российских машин. В Минпромторге пообещали, что российские автоконцерны смогут обеспечить всех чиновников автомобилями — по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутаты будут ездить на «Москвичах», «Ладах», «Аурусах» и «Волгах».

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    Вячеслав Агапов
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