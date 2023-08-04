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21:45, 4 августа 2023Бывший СССР

С монумента «Родина-мать» в Киеве предложили снять еще и звезды

Скульптор Пергаменщик: с монумента «Родина-мать» следует снять еще и звезды

Фото: Michael Kudryavtsev / Globallookpress.com

Соавтор проекта по демонтажу памятника «Родина-мать» в Киеве Алексей Пергаменщик в эфире «Днепр ТВ» предложил снять с монумента не только герб СССР, но еще и звезды. Его слова приводит ТАСС.

«Есть вопрос к звездочкам, которые находятся на гарде меча», — заявил скульптор, указав на то, что звезды являются элементами советской символики.

Он предложил заменить гарду меча на такую, какая была у князя Владимира и Святослава, а также предложил добавить орнаменты времен князя Владимира по образцу с теми, которые находятся в музеях.

Ранее стало известно, что в Киеве завершились работы по демонтажу советского герба с монумента «Родина-мать». Демонтированный герб планируется отправить в музей истории Украины во Второй мировой войне.

Демонтаж советской символики с монумента начался 30 июля. Отмечалось, что вместо герба СССР на щит хотят поместить украинский трезубец. Также сообщалось, что сам монумент хотят переименовать в «Украину-мать».

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    Марина Совина
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