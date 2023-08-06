У берегов Японии произошло землетрясение

EMSC: у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Японии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло в 112 километрах к юго-востоку от населенного пункта Мияконодзе в префектуре Миядзаки, население которого составляет около 130 тысяч человек. По данным EMSC, очаг залегал на глубине 13 километров. Информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент нет.

25 июля в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки были зафиксировали в 68 километрах к северо-западу от города Османие и в 19 километрах к северу от города Козан. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Также 16 июля сильное землетрясение произошло у берегов американского штата Аляска — магнитуда составляет 7,4. Эпицентр находился в 106 километрах к югу от Санд-Поинт, где проживают около тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,3 километра.