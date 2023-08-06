Появились фотографии повреждений Чонгарского моста после обстрела ВСУ
Появились фотографии повреждений Чонгарского моста после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимки опубликовал временно исполняющий главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
На фотографиях видна большая пробоина в асфальтовом покрытии, через не заметны металлические конструкции и арматура. По словам Сальдо, мост был атакован крылатыми ракетами Strom Shadow, также ВСУ обстреляли школу в поселке Чонгар.
Уточняется, что транспортное сообщение с Крымом работает через Чаплинку и Армянск.
Об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту стало известно в воскресенье, 6 августа. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что по мосту было зафиксировано три-четыре прилета украинскими ракетами.
Чонгарский мост проложен над одноименным проливом, по которому проходит административная граница Республики Крым с Херсонской областью. ВСУ впервые атаковали мост в ночь на 22 июля. Сооружение получило незначительные повреждения. Комментируя произошедшее, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов пообещал продолжить работу киевских силовиков.