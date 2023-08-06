Появились фотографии повреждений Чонгарского моста после обстрела ВСУ

Сальдо опубликовал фотографии повреждений Чонгарского моста после обстрела ВСУ

Появились фотографии повреждений Чонгарского моста после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимки опубликовал временно исполняющий главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

На фотографиях видна большая пробоина в асфальтовом покрытии, через не заметны металлические конструкции и арматура. По словам Сальдо, мост был атакован крылатыми ракетами Strom Shadow, также ВСУ обстреляли школу в поселке Чонгар.

Уточняется, что транспортное сообщение с Крымом работает через Чаплинку и Армянск.

Об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту стало известно в воскресенье, 6 августа. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что по мосту было зафиксировано три-четыре прилета украинскими ракетами.

Чонгарский мост проложен над одноименным проливом, по которому проходит административная граница Республики Крым с Херсонской областью. ВСУ впервые атаковали мост в ночь на 22 июля. Сооружение получило незначительные повреждения. Комментируя произошедшее, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов пообещал продолжить работу киевских силовиков.