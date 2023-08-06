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16:35, 6 августа 2023Бывший СССР

Появились фотографии повреждений Чонгарского моста после обстрела ВСУ

Сальдо опубликовал фотографии повреждений Чонгарского моста после обстрела ВСУ

Фото: Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Появились фотографии повреждений Чонгарского моста после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимки опубликовал временно исполняющий главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

На фотографиях видна большая пробоина в асфальтовом покрытии, через не заметны металлические конструкции и арматура. По словам Сальдо, мост был атакован крылатыми ракетами Strom Shadow, также ВСУ обстреляли школу в поселке Чонгар.

Уточняется, что транспортное сообщение с Крымом работает через Чаплинку и Армянск.

Об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту стало известно в воскресенье, 6 августа. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что по мосту было зафиксировано три-четыре прилета украинскими ракетами.

Чонгарский мост проложен над одноименным проливом, по которому проходит административная граница Республики Крым с Херсонской областью. ВСУ впервые атаковали мост в ночь на 22 июля. Сооружение получило незначительные повреждения. Комментируя произошедшее, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов пообещал продолжить работу киевских силовиков.

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    Варвара Родикова
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