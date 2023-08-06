Немецкий депутат обвинил США в диверсиях на «Северных потоках»

Евродепутат из Германии Кра обвинил США в диверсиях на «Северных потоках»

Евродепутат, кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на предстоящих выборах в Европарламент Максимилиан Кра обвинил США в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает агентство DPA.

«"Северный поток" был взорван. Это означает, что у нас на глазах была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность немецкой промышленности. Сейчас я имею по-прежнему достаточно контактов в США, чтобы мои американские друзья могли сказать мне: "Конечно, это были Соединенные Штаты, кто еще?"» — заявил Кра.

В июне Россия запросила в Совете Безопасности ООН обсуждение диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Причиной тому стало то, что Дания, Германия и Швеция не раскрывают Москве подробности расследования произошедшего.

По мнению депутата Европарламента от Германии Маркуса Буххайта, Европа не предоставляет России информацию о расследовании, так как опасается давления со стороны Запада. Он также подчеркнул, что не верит в причастность Москвы к диверсиям.