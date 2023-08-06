Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:01, 6 августа 2023Мир

Немецкий депутат обвинил США в диверсиях на «Северных потоках»

Евродепутат из Германии Кра обвинил США в диверсиях на «Северных потоках»
СюжетДиверсии в России

Фото: Reuters

Евродепутат, кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на предстоящих выборах в Европарламент Максимилиан Кра обвинил США в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает агентство DPA.

«"Северный поток" был взорван. Это означает, что у нас на глазах была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность немецкой промышленности. Сейчас я имею по-прежнему достаточно контактов в США, чтобы мои американские друзья могли сказать мне: "Конечно, это были Соединенные Штаты, кто еще?"» — заявил Кра.

В июне Россия запросила в Совете Безопасности ООН обсуждение диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Причиной тому стало то, что Дания, Германия и Швеция не раскрывают Москве подробности расследования произошедшего.

По мнению депутата Европарламента от Германии Маркуса Буххайта, Европа не предоставляет России информацию о расследовании, так как опасается давления со стороны Запада. Он также подчеркнул, что не верит в причастность Москвы к диверсиям.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Избитый инвалид-участник СВО записал обращение из больницы

    Россиянин с гранатой напал на подростков-фурри

    Трамп заявил о намерении требовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия

    Новичок РПЛ одержал первую победу

    Песков заявил о неверной интерпретации NYT его слов о выборах президента

    Кристина Асмус поделилась фото в купальнике

    Украина получила от Франции ракеты большой дальности SCALP

    Эксперт назвал правила тренировок в жару

    В США сообщили о планах создать коалицию вторжения на Украину

    Немецкий депутат обвинил США в диверсиях на «Северных потоках»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости