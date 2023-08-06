В МИД заявили о невысоких шансах на возобновление ядерной сделки по Ирану

Рябков: РФ не отказывается от работы над СВПД по ядерной программе Ирана

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал не очень высокими шансы на возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, но при этом заявил, что РФ не отказывается от работы над договоренностями. Его цитирует ТАСС.

По его словам, Запад пытается «переключить внимание на сюжеты, которые лишь опосредованно могут относиться к СВПД», из-за чего шансы на восстановление плана снижаются. Однако Россия готова пройти «свою часть пути» по нему, намерена продолжать диалог и возобновить СВПД в прежнем виде.

Рябков также подчеркнул, что санкции западных стран не должны повлиять на СВПД. Он добавил, что 7-8 августа посетит Тегеран для обсуждения ситуации вокруг плана и взаимодействия Ирана с БРИКС.

В июле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон допускает возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике.

В 2015 году Китай, Россия, Великобритания, США, Германия, Франция и Иран заключили ядерную сделку. Она подразумевала снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В 2018 году, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, страна заявила о выходе из СВПД и восстановлении ограничений против Тегерана. В ответ Иран заявил о сокращении своих обязательств в рамках соглашения и отказался от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.