Фитнес-тренер раскрыла правила выполнения вакуума для новичков

Фитнес-тренер Бутова заявила, что новичкам не стоит выполнять вакуум каждый день

Фитнес-тренер Светлана Бутова раскрыла правила выполнения вакуума для новичков. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявила, что новичкам рекомендуется делать упражнение по утрам натощак. Тренер отметила, что важно добиться регулярности, однако не стоит выполнять вакуум каждый день.

Также Бутова описала правильную технику вакуума. Исходное положение — лежа на спине, стопы стоят на коврике, ноги согнуты в коленях, руки вытянуты вдоль тела. Затем сделайте медленный и глубокий вдох носом, выдохните через рот, втягивая живот и поднимая голову, плечи и лопатки. Задержитесь в таком положении на 10-15 секунд, создавая напряжение в мышцах живота, словно приближая пупок к позвоночнику. После этого расслабьтесь и вернитесь в исходное положение.

Бутова добавила, что у новичков задержка дыхания не должна быть длительной. Кроме того, тренер рекомендует прекратить выполнение упражнение при появлении боли или сильного дискомфорта.

Ранее врач Яна Сыроватская раскрыла опасность вакуума. Специалист рассказала, что это популярное упражнение для плоского живота можно выполнять только натощак или через два-три часа после еды. Она подчеркнула, что вакуум противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также легких, сердца и сосудов.