Турецкая лира рекордно рухнула

Курс турецкой национальной валюты упал ниже 27 лир за доллар

Курс турецкой лиры к американскому доллару упал до исторического минимума — в ходе торгов 7 августа валюта рухнула ниже 27 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.

В верхней точке курс достигал 27,3 лиры. На момент написания материала доллар откатился от пиковых значений до 27,001 лиры.

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов в июне и до 17,5 процента в июле. Однако рынки ожидают более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики для того, чтобы остановить ускорение инфляции. В июне рост цен затормозился до 38,2 процента, но инфляция снова разогналась в июле, достигнув 47,83 процента.

Очередным триггером для турецкой валюты стали сообщения о прекращении зерновой сделки в конце июля. Курс лиры в ходе торгов 17 июля достиг на максимуме рекордных 26,35 за доллар и 29,57 за евро. О прекращении участия России в зерновой сделке заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.