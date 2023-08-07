Названо условие получения Мбаппе предложения от «Реала»

L'Équipe: «Реал» потребовал от Килиана Мбаппе заявление о желании покинуть ПСЖ

L'Équipe назвал условие, при котором «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) получит предложение от «Реала» по покупке нападающего Килиан Мбаппе.

В мадридской команде потребовали от футболиста публично сделать заявление о желании покинуть парижан. После этого «Реал» будет готов оплатить трансфер. Отмечается, что в таком случае испанцы будут готовы отдать за игрока 180-200 миллионов евро.

Ранее с официальным предложением о покупке Мбаппе выступил саудовский «Аль-Хиляль». Клуб был готов заплатить за спортсмена 300 миллионов евро. Однако форвард отказался от встречи с руководством клуба.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.